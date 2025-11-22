男持鐵棍隨機攻擊 夫妻頭部受傷...犯案動機待釐清
新北三重發生隨機攻擊事件！男子疑似吸食毒品、情緒不穩，看到一對夫妻走在路上，就拿鐵棍隨機攻擊，兩人頭部受傷被緊急送醫。
新北市三重今（22日）早上發生隨機攻擊案件，一對夫妻在散步，卻突然被尾隨在後方的嫌犯攻擊，嫌犯手上持著很長的鐵棍，先朝丈夫攻擊，雖然妻子看到後馬上逃離現場，但卻遭嫌犯猛追，最後仍慘遭大力敲擊，導致夫妻倆都受傷。
新北市三重三和路四段上，在早上九點多發生隨機攻擊事件，夫妻倆遭鐵棍毆打，導致頭部都有擦挫傷，警方獲報後不敢大意，立即派人到現場將人逮捕。
目擊民眾表示，雖然沒看到嫌犯打人的瞬間，但有看到女生縮在路邊，接著看到嫌犯走向他的同時，他也趕緊報警。
被攻擊的夫妻，兩人頭部都受傷，被緊急送醫。至於嫌犯則是在犯案後，仍持續在附近巷弄內亂晃。警方獲報到場，立刻將嫌犯逮捕，並且在嫌犯車廂內搜出毒品，至於嫌犯攻擊動機還要持續釐清。
