男持長刀搶超商得手2萬 自知難逃4小時投案

新北市五股一間超商，昨天晚間一名男子持刀威脅店員搶走2萬多元後逃離現場。（圖／東森新聞）





新北市五股一間超商，昨天晚間一名男子持刀威脅店員搶走2萬多元後逃離現場，警方獲報後立即調閱監視器追查，而嫌犯疑似知道跑不掉了，四小時內主動投案。

超商外女店員快步逃離店內，一臉驚恐。

目擊民眾：「有人搶劫，他拿刀子要傷人。」

隨後一名身穿黑衣的男子，大搖大擺走出來，仔細一看他手中拿著一把長刀，還朝著四周不停張望，原來他剛犯下搶案。

事發就在新北五股成泰路三段，一間超商裡頭，2/8晚間八點多，36歲張姓嫌犯持刀進入超商搶劫，威脅店員打開收銀機，得手兩萬多元之後，隨即逃逸。

