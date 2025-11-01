男持長槍朝信義區國小操場射擊！「試槍」30秒畫面曝 居民、家長驚恐
台北市信義區一所國小周邊在11月1日下午驚傳槍響事件，一名45歲鄭姓男子在校園圍牆外持長槍朝操場方向連續射擊，整個過程被附近居民目擊並拍攝下來。警方除查獲一把空氣長槍、一把短槍外，還發現各式彈夾、瓦斯罐及BB彈。這起事件引起學校師生及家長的恐慌，也讓社區居民感到極度不安。
事發當天下午1點多，一名戴帽子的男子在信義區國小外拿出長槍，對著學校操場方向瞄準並連續射擊，槍聲響徹整個街區。目擊民眾表示，男子射擊完畢後慢悠悠地走回停車處，將槍放入後車廂中，而整個驚悚過程僅短短30秒。學校家長會長接獲通報後立即趕到現場了解狀況，並拍照回傳給學務處通知處理。家長會長強調，若當時有學生在上課，這樣的舉動是絕對不可原諒的。
警方調查後發現，開槍的鄭姓男子聲稱是因為與朋友約好要爬山，但由於提早抵達，看到操場空曠且有空罐可當目標，才會在此試射。他表示槍枝是在生存遊戲店購買的。初步檢驗顯示，這些槍枝雖未達槍砲條例標準，但鄭姓男子的行為已違反社會秩序維護法。
其他生存遊戲玩家對此行為表示強烈譴責，指出試槍應在特定場所進行，若射到人可能造成失明或耳膜破裂等嚴重後果。附近居民表示，光是看到有人在學區當街連續射擊，還拿著槍走來走去，就已經讓人感到恐懼不安。
