男持開山刀徘徊士林夜市 落網稱要討公道

一名男子今（22）天凌晨在士林夜市周邊，手持開山刀在路上走來走去，目擊民眾嚇壞，拍下畫面趕緊報案，警方獲報循線到男子住處，依法將他逮捕並查扣刀械。

事發在深夜1點左右，這名謝姓男子在台北市士林夜市周邊的文林路上，手拿著長刀，在路上閒晃，行為反常像是要找人尋仇，警方獲報到場時，他已經騎車離去，但員警仍舊不敢大意，就怕發生意外，調閱監視器循線找到男子住處。

經查謝男今年29歲，他供稱，遭一名街友比不雅手勢，讓他氣得持刀械想討回公道，人沒找到，警方卻率先找上門，依違反社維法，將他逮捕並查扣刀械。

※暴力行為不良示範，請勿模仿

※拒絕暴力 請撥打110

台北／楊明融 責任編輯／網路中心

