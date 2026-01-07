男持雙刀在急診室咆哮護理師 嘉院判3月徒刑

（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）何姓男子被控去年12月間因與台中榮總嘉義分院急診室病患糾紛，竟持雙刀作勢攻擊並咆哮護理師，影響醫療業務執行，嘉院依違反醫療法，判處3個月徒刑，可易科罰金。可上訴。

據嘉義地檢署起訴書，何男於去年12月12日上午至台中榮總嘉義分院急診室就醫，自述施用安非他命等毒品，因戒斷反應致頭痛、呼吸不順、憂鬱、畏寒、肢體麻木等症狀，於醫師看診後，拒絕打針及點滴治療，且與急診室其他病患發生糾紛。

起訴書表示，當時何男竟持2把水果刀作勢攻擊吵架的病患，並對王姓護理師咆哮，而妨害護理師執行醫療業務，且使護理師心生畏懼，警據報偵辦，嘉檢偵結，依違反醫療法起訴。

嘉義地方法院簡易判決書表示，何男於準備程序中自白犯罪；審酌何男不思克制情緒且未能以理性、和平方法與醫事人員溝通，竟持水果刀、咆哮，妨害醫事人員醫療業務執行，並影響他人接受醫療服務，法治觀念偏差，因此，判處有期徒刑3個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

台中榮總嘉義分院今天重申「醫療暴力零容忍」原則，將持續強化醫療暴力防治作為，包括定期演練與教育訓練，提升第一線醫事人員應變能力，確保安全與工作尊嚴。（編輯：李亨山）1150107