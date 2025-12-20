男持雙刀闖三峽便利店 警壓制

呂姓男子二十日持兩把刀械闖入加油站複合式便利商店，並將不明溶劑淋在桌上，被警方當場壓制逮捕。（翻攝畫面，中央社）

本報綜合報導

新北市三峽區二十日下午發生男子持兩把菜刀闖入加油站便利商店，引起顧客與店員驚恐閃避。警網迅速前往壓制並奪刀，避免傷害擴大。警訊後將依公共危險與恐嚇罪嫌移送。

三峽警分局下午將近二時三十分許獲報，介壽路一段某連鎖加油站複合式便利商店，有男子持刀闖入疑似失控。目擊者表示，男子進入店內後自言自語，持刀亂揮舞，適逢台北市隨機殺人案，讓現場民眾驚慌失措。

轄區三峽派出所立即出動十名警力趕抵現場，當時顧客與店員受到驚嚇紛紛退避。員警進入店內後，發現呂姓男子手持兩把菜刀，情緒激動並持刀比劃。員警喝令男子放下刀械未果，旋即上前強力控制，過程中奪下菜刀，現場情況一度緊張。呂姓男子在扭打過程中激烈掙扎，不慎劃傷自己手臂，因傷勢不嚴重，由救護人員包紮後，送往板橋亞東醫院治療。

警方說，呂男除持刀外，還疑似將不明溶劑淋灑在桌上，內容物與用途仍待進一步釐清。凶嫌並非衛生局列案對象，持刀動機不明，將等治療完畢、警訊後，依公共危險及恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。