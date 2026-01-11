男持雙刀「隨機攔車砍人」！5警圍捕受傷 身分起底是猛男舞者

2025年1月11日晚間，新北市金山區發生一名猛男舞者持雙刀隨機攔車攻擊，警方壓制過程五警受傷。讀者提供



新北市金山區11日發生隨機攔車砍人案。44歲翁男駕駛一輛黑灰色皮卡，持雙刀作勢要攻擊，有數量機、汽車遭干擾攔停。金山警分局獲報啟動快打部隊火速趕抵現場，翁男拒捕，數度迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車，員警於攔截過程中對空鳴槍1發，共造成5名員警受傷，才成功將翁男壓制。

全案依照妨害公務、恐嚇公眾、公共危險罪移送翁男。調查指出，翁男是一名猛男秀舞者，經毒品檢測呈現「依托咪酯」陽性反應，警方除了查獲刀械，也在翁男身上搜出1顆喪屍煙彈。被捕後，翁男不願配合製作筆錄，甚至脫衣大秀肌肉，

事件發生在11日19時58分，翁男獨自駕駛黑色皮卡車到金山區環金、中正路口的超商後，徒步跑到道路中央，且左右手還各持短刀、鐮刀揮舞，離譜行徑嚇壞不少用路人，並造成多輛機車、汽車被干擾攔停。

翁男見警到達立即上車逃逸，員警尾隨攔截，翁男拒捕沿金山往萬里方向行駛，數度迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車，員警於攔截過程中對空鳴槍1發，順利在台二線、頂社路口攔截圍捕成功逮補，5名員警於壓制過程輕微擦挫傷。

警方壓制過程五警受傷。讀者提供

新北市金山區發生一名猛男舞者持雙刀隨機攔車攻擊，翁男遭警方逮捕。讀者提供

