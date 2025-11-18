男持「晾衣鐵棍」毆路人！又失控襲警 罰19萬

新北板橋區有男子拿著在家晾衣服的鐵棍，攻擊過馬路的路人。（圖／東森新聞）





新北板橋區有男子拿著在家晾衣服的鐵棍，攻擊過馬路的路人，看到員警到場還不肯放下，過程中還襲警。如今一審判決出爐，若不想被關，用罰金來抵要罰19萬。

馬路旁員警獲報到場，嫌犯居然還拿著鐵棍。

員警vs.持棍攻擊嫌犯：「放下，放下，不行，你再繼續這樣我噴你喔。」看到員警，他屢勸不聽甚至還拿鐵棍攻擊。

員警vs.持棍攻擊嫌犯：「小心小心小心，okok我壓制住他。」嫌犯當場被壓制在地，但他不只攻擊警方，還趁路人過馬路時，持鐵棍毆打，導致對方右手臂瘀青。

事發就在新北板橋區文化路上，警方調查71歲的江姓嫌犯自稱這根鐵棍。

平常在加拿來晾衣服，攻擊警察是因為當下認為員警太靠近他，反射動作要拉開距離，但最終經過審理傷害錄人被判具易10天，傷害員警則是判6個月有期徒刑，兩案都可易科罰金，若用錢來解決罰19萬。

