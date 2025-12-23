男按警鈴謊稱高捷「有炸彈」3小時後落網收押

男子被依恐嚇公眾罪送辦，並裁定羈押。（圖／東森新聞）





高雄捷運紅線發生一起荒唐事件。一名男子惡作劇，兩度按下緊急求助鈴，謊稱站內有炸彈，警方獲報後立刻追查，最後發現竟是一場大烏龍。男子事後一路逃往台南，但仍遭警方逮捕，依恐嚇公眾罪送辦，並裁定羈押。

捷運站內，一名男子若無其事地走向緊急求助鈴，按下後隨即跳上列車離開，但他並非遇到緊急狀況，也不是身體不適，而是刻意惡作劇。

事發在20日晚間9點多，高雄捷運紅線，這名20歲李姓男子先是在巨蛋站按下第一次緊急求助鈴，謊稱捷運站內有炸彈，隨後又前往美麗島站，再度按鈴。

警方獲報後不敢大意，立刻派員趕赴現場，但確認並無異狀後，隨即調閱監視器展開追查，並在3小時內於台南將人逮捕歸案。

左營分局局長謝承甫：「全案依刑法恐嚇公眾危害安全罪移送偵辦，並依《大眾捷運法》第50條規定，可處新台幣1萬元至100萬元罰鍰。」

警方也提醒，捷運緊急通報設備攸關公共安全，切勿惡意濫用，否則恐將面臨刑責與重罰。

