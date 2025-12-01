男掛「滷肉飯套餐」在民宅曬衣架！警：最高罰1500元

彰化一名神秘男子將一袋滷肉飯套餐掛在民宅曬衣架上，引發網友熱議！監視器清楚記錄男子停留在住宅前，手部動作被衣服遮擋後離開的過程。屋主事後發現曬衣架上多了一個塑膠袋，內有滷肉飯、滷蛋及一包湯，形成完整套餐，但因來源不明而不敢食用。警方表示將依法開罰新台幣1500元以下罰鍰，並可能涉及違反社會秩序維護法。

莫名其妙!彰化社頭一間民宅，屋主發現一名男子走到家門口，停留在曬衣架前，無緣無故在上面掛了一袋滷肉飯，這詭異的行為，讓這位民眾傻眼，讓他覺得毛毛的。監視器畫面清楚記錄了整個過程，只見男子在毫無預警的情況下停在民宅前的曬衣架旁，他的手被衣服遮擋，無法看清具體動作。幾秒鐘後，男子便離開了現場。屋主事後查看監視器時，才發現曬衣架上多了一個不明物品。

讓屋主感到驚訝的是，這個塑膠袋內竟然裝有一個完整的餐點。打開塑膠袋後，屋主發現裡面有一個便當盒和一包湯。便當盒中裝的是滷肉飯，還加了一顆滷蛋，搭配湯品，構成了一份完整的套餐。屋主表示，如果是在平常購買飯食時，特別是月底經濟拮据時，店家額外贈送的食物會讓人感到開心。然而，突然在家門口發現一袋來源不明的滷肉飯，沒有人敢冒險食用。更令人困惑的是，屋主並未叫過任何外送服務。

這起事件發生在彰化社頭，屋主將監視器畫面分享到網路上後，引起廣泛討論。許多網友對這名被稱為「滷肉飯哥」的男子的行為感到不解，質疑他為何要將餐點隨意掛在他人家的曬衣架上。

警方接獲報案後表示，這種將餐點任意放置在他人住宅前的行為等同於亂丟垃圾，將依法開罰1500元以下罰鍰。

