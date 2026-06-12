男探罹癌妻「醫院外」遇死劫 另一人看完診命喪輪下

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桃園敏盛醫院外11日晚間發生毒駕奪命車禍。（圖／東森新聞）





桃園敏盛醫院外11日晚間發生毒駕奪命車禍，一名駕駛因行車蛇行遭警方攔查，卻拒檢逃逸，在市區高速狂飆，最終失控撞上兩名行人，造成兩名路人及駕駛共3人死亡。令人鼻酸的是，其中一名65歲葉姓男子原本正要探望罹癌住院的妻子，卻在醫院門口前遭撞身亡；另一名60歲侯姓男子則是剛看完診、領完藥走出醫院，就遇上死劫。

醫院前奪兩命

救護車、警車十萬火急趕到桃園敏盛醫院前方，兩名路人遭撞後命危。護理師當場跪地實施CPR，但兩名傷者情況始終沒有好轉。其中一名65歲葉姓男子右小腿遭撞斷，血肉模糊，甚至一度受困轎車底下。女兒接獲消息後急忙趕到醫院，但仍回天乏術。事故發生時，兩名行人就在醫院前方電線桿旁等紅燈，肇事駕駛卻直接開車撞上，現場至今仍可見電線桿及變電箱嚴重毀損。

探病領藥竟成永別

遭撞的葉姓男子當晚原本要到敏盛醫院探望接受癌症治療的妻子，沒想到還來不及見上一面，就在醫院門口命喪輪下。同病房護理人員透露，事發後警方與醫護人員圍在葉妻身旁告知噩耗，葉妻得知丈夫死訊後，在病房內崩潰痛哭。原本幾分鐘後就能見面，如今卻天人永隔，至今仍難以接受。另一名60歲侯姓男子，當天前往心臟血管內科看診領藥，才剛步出醫院就遭遇死劫。事故現場還遺留遭車輪輾壓過的掛號單，令人不勝唏噓。

家屬悲痛送別

12日上午，鑑識人員前往現場進行勘驗與相驗作業。侯姓男子家屬神情哀戚趕赴醫院，而葉姓男子家屬也帶著悲痛心情陸續抵達，希望見親人最後一面。警方調查指出，肇事駕駛因拒檢逃逸釀禍，事後體內驗出安非他命反應，車內也查獲毒品吸食器。這場毒駕事故不僅奪走3條人命，更讓多個家庭瞬間破碎。對家屬而言，毒駕就如同不定時炸彈，只想問這樣的悲劇究竟何時才能停止。

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