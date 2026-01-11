男接女友女兒放學突癱軟 6歲女童機警求救「阿北叫不起來」救回一命

台中男幫女友到幼兒園接6歲女兒，返程途中因身體不適癱在駕駛座，幸好女童機警求救，化解危機。警方提供



台中市一名48歲陳姓男子日前開車前往幼兒園，接女朋友6歲女兒放學，未料返家途中疑似因為天氣寒冷，導致男子心肌梗塞，將車輛停靠路邊後就癱倒在駕駛座，一度無法言語。幸好女童機警，趕快打電話給媽媽求救，最後警方趕往現場即時將陳男送醫救治，幸虧經治療後沒有大礙，化解接送危機。

事發當日傍晚6時57分左右，台中市警第五分局四平派出所接獲一名賴姓女子報案表示，其陳姓男友當日下午5時許開車至幼兒園幫忙接6歲女兒放學，後來接到女兒電話稱「阿伯在睡覺，叫不起來」，但是孩子年紀還小，說不清楚發生什麼事情，也不知道他們位於何處，自己又沒記男友車牌，擔心發生意外，急忙報警求救。

當時值班的巡佐賴俊男及警員陳俊廷接獲通報後，隨即以崇德十九路幼兒園為中心，擴大範圍梭巡附近道路，並於晚間7時13分許，在崇德十九路與環美路口發現一部自小客車，副駕駛座車門開啟並閃爍雙黃燈，情況明顯有異。

員警上前查看，確認車內正是失聯的陳姓男子和該名6歲女童，當時陳男癱坐在駕駛座，雖然仍有意識，但神情痛苦、無法正常說話，疑似出現心血管相關急症。員警隨即通報119，協助將陳男送往醫院急救，並於現場安撫女童情緒，確保其安全，隨後賴女再趕赴派出所將女童平安接回，同時對警方迅速反應與暖心協助表達高度感謝。

第五分局分局長劉其賢表示，正值冬季氣溫寒冷，提醒民眾隨時注意自己的身體狀況，如有不適應及時就醫，確保健康狀況；遇到緊急救護情況時，應立即撥打119請求專業救護人員協助，避免衍生其它意外。

