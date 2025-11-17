男接詭異電話稱「你媽死了」！ 婦人同居男友被帶回偵訊

高雄一名婦人離奇死亡，鳳山分局正進一步調查婦人死因。（圖：溫蘭魁攝）

高雄市鳳山區今天（17日）發生一起離奇命案，一名男子報案說，他接到母親同居人來電，告訴他「你媽死了」，隨即失去聯絡；警方循線找到婦人同居男友駕駛的車輛，但，婦人已經明顯死亡，確切死因正由鳳山分局警方進一步調查釐清。

鳳山分局指出，轄區五甲派出所下午1點左右接獲一名男子報案指稱，母親的同居男友打電話跟他說「你媽死了」，且疑似有輕生之虞，警方獲報後立即啟動協尋，經調閱監視器循線追查，不到1個小時就找到男子母親同居人的車輛，當時2人都在車上，但男子的母親已明顯死亡，等於婦人的同居男友開車載著她的遺體，警方同時在車上查獲疑似注射毒品用的針頭，隨即將婦人的男友帶回訊問。

警方表示，已報請檢察官和法醫相驗，以釐清婦人的死因。（溫蘭魁報導）

◆毒品引進門，全家近鬼門；珍惜生命，拒絕毒害

◆自殺防治安心專線1925 珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線