男控客運司機拒載、關門夾他腳 國光挺員工！曝2人有官司糾紛

國光客運發生拒載糾紛。（資料照，非新聞當事班次）

近日有乘客在社群指控，國光客運台北-桃園1816車次一名司機拒載，並關門夾到他的腳，過程全被拍下放上網，今（4日）國光客運發聲明，指該乘客過去曾因太晚按鈴錯過下車時機辱罵司機「王八蛋」，雙方因此走上法院，2日司機再度遇上乘客，憂語言暴力決定拒載，國光搬出法條力挺自家員工。

爆料影片顯示，錄影男子控訴司機拒載，還稱自己的腳被車門夾到，司機則未當場揭露原因，僅稱有拒載權利，同時讓另名女乘客上車，男子還聲稱每次都要擔心是否遇到這名司機，雙方遲遲僵持不下，司機當場試圖撥打電話報警。

對此，國光客運今（4日）回應，表示事發於2日晚上6時16分，1816路線車輛停靠台北民生重慶路口時，一名乘客遭駕駛長拒載，國光客運表示，該名乘客曾在去年8月因太晚按下車鈴，導致錯過下車站引起糾紛，當時駕駛因被罵「王八蛋」提告。

國光客運表示，這名乘客與駕駛有法律訴訟，12月2日兩人再度巧遇，駕駛考量避免受到該乘客言語暴力，影響駕駛安全，拒絕該乘客登車，據《汽車運輸業管理規則》第57條，客運可拒絕有酗酒滋事、謾罵喧鬧等，危害自己、他人或騷擾他人之虞者乘車，國光客運譴責任何乘客對駕駛言語不當行為，並呼籲，有任何意見應循既有管道申訴。





