男控登革熱噴藥無科學根據拒配合！法院判6萬罰款

2023年雲林縣爆發登革熱疫情期間，斗六市衛生所於同年10月接獲三光里板橋路登革熱病例通報。經疫調發現，劉姓市民住家位於確診病例活動範圍半徑50公尺內，衛生所隨即通知將於隔日前往其住處進行室內緊急化學防治作業。

衛生所人員依規定時間到場執行防疫工作時，劉男拒絕讓防疫人員入屋噴藥。即使經衛生所人員及警方當場告知相關法令規定，劉男仍堅持不願配合防疫措施。雲林縣政府依據傳染病防治法相關規定，對劉男開罰6萬元。

劉男不服處分，向衛生福利部提起訴願，主張衛生所進屋稽查時並未發現病媒孳生源和病媒蚊，認為沒有進屋噴藥的必要性。他質疑衛生局所訂定確診者50公尺範圍內需進屋噴藥的規定，缺乏科學實證基礎，無助於防止疫情擴散，因此拒絕配合並無違法。訴願遭駁回後，劉男續向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

法院審理認定，2023年登革熱疫情在雲林縣已蔓延2至3個月，疫情從古坑鄉擴散至斗六市。劉男房屋所在區域為登革熱確診病例停留2天以上地點，且該區域活動地點布氏指數達2級以上，屬於疫情風險區域。

法院指出，為有效控制登革熱疫情擴散，衛生單位派員入屋進行室內緊急化學防治噴藥作業確有其必要性。劉男僅以個人主觀想法認定衛生局無必要入屋噴藥，此項主張於法無據。法院最終判決劉男敗訴，維持原處分。本案仍可上訴。

