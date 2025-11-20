男控車牌遭冒用收14張罰單得申訴 警：照程序
台北市一名陳姓車主，被高雄警方通知車子違規，要到案說明，他氣炸了，說自己車牌被冒用，還到所住地報警。陳姓車主指控都已經報警了，一個月後還收到14張罰單，其中有10張是連續違規，被罰了86300元，為了要證明不是他開的，他還得自己舉證當下不在高雄，痛罵別人違法作惡，為何守法公民要倒楣。警方說是依照程序開單，只要能證明不是他開的，也不是他的車，就可以撤單。
自小客車併排停車，員警上前盤查，駕駛不服稽查，取締逃逸。員警按喇叭，還追了好幾條路，男子逃逸離去。
警方根據車牌號碼開出罰單，寄給車主，不過陳姓車主收到了罰單，這麼一疊總共10張氣炸了，指控車不是他開的，車牌被冒用還收罰單，別人違法作惡，為什麼守法公民要倒楣。
高雄市成功派出所所長陳昀辰：「警組通知車主陳姓男子，惟陳男並未至所說明，本分局依法告發沿途交通違規10件。」
10張罰單包含併排停車、未依規定打方向燈，闖紅燈總共86300元。陳姓車主指控車牌是被冒用了，對方還選定同款車同樣顏色，看起來就跟原本車子一樣。
車主當月收到14張罰單，10張來自高雄苓雅警分局員警開出，車主說他人在台北、車也在台北，不滿警察通知到案說明後，隔天他到警局報案車牌被冒用，還是收到罰單。
其他民眾：「警察第一時間也不會知道說，你的車牌是不是被偽造的，你只能收到罰單，去提出你的證明。」
其他民眾：「說實在的，如果真的是我發生，我也不知道要提出什麼證明，所以可能就是在打那通電話的時候，你可以先抱怨，但是你要記得問要怎麼處理。」
警方說被冒用可以申訴，當事人可以提供停車單據、ETC或對自己有利的線索檢附在申訴單上，只要能夠證明當時不是在高雄，就可以撤單。只是車牌被冒用，還收到一堆罰單，車主肯定很氣，也凸顯出近期假車牌AB車的氾濫。
