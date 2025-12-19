男推嬰兒車等紅燈！竟偷路旁機車置物箱錢包

男子一手扶著嬰兒車，一手摸進機車置物箱偷竊。（圖／東森新聞）





新北板橋，一名男子推著嬰兒車，發現路邊機車置物箱內有錢包，竟然蹲下來，假裝摸摸嬰兒，卻伸手偷錢包。警方初步調查，被害人財損約19萬元。

一名男子推著北鼻，看似要等紅燈，但他注意力不在紅綠燈，而看到路邊機車置物箱。他把嬰兒車挪了挪，越來越靠近機車旁，還頻頻回頭，看看有沒有人在注意自己，他假裝蹲下摸摸嬰兒，下一秒卻伸手偷了機車置物箱內的錢包。

受害者氣到把影片PO網，說裡面的現金雖然沒有很多，大約只有1500，但是證件、提款卡、要報帳用的單據都在裡面，而且還有「防彈少年團」BTS的項鍊，對自己來說真的很重要。

警方初步調查，損失約19萬，目前已經擴大調閱路口監視器，鎖定涉嫌人動線，後續將通知到案。只不過推著娃娃車出門，卻心生歹念，也做了最壞示範。

