男揚言藍黨慶丟「爛雞蛋.穢物」迎鄭麗文 警嘉義逮人

國民黨主席鄭麗文今(29)日南下歡慶黨慶，上午先到台南，有意參選台南市長的謝龍介和陳以信都出席了，而鄭麗文下午也緊接著要到高雄鳳山，不過就在前一天，高雄市黨部粉專有網友留言說要帶一卡車爛雞蛋以及穢物，迎接鄭麗文，疑似因為是不滿鄭麗文的政治言論，但因為已經有危害公共安全的疑慮，高雄市黨部馬上報案，警方連夜追查後，在嘉義逮獲留言的李姓男子，全案依恐嚇危害安全罪，移送偵辦。

國民黨主席鄭麗文南下歡慶黨慶，今日上午到台南，有意參選市長的謝龍介陳以信都出席也為藍營選戰拚人氣，而鄭麗文下午還緊接著要到高雄鳳山，不過就在前一天才有民眾在網路留言，說會準備一卡車爛雞蛋和排泄物歡迎他。

李姓男子留言寫下，好我們會去，已經準備一卡車的爛雞蛋和排泄物，明(30)日見由衷期待鄭麗文來到，因為言論過於偏激，超過合理評論範圍，考量活動當天人潮會很多，可能造成公共安全疑慮，因此高雄市黨部發言人，馬上也到市刑大報案，警方北上嘉義逮人，6小時內查緝犯嫌李姓男子到案。

國民黨高雄市黨部發言人張永杰說：「由於黨慶當天，人潮眾多，國民黨高雄市黨部不敢大意，已隨即前往市刑大報案，市黨部呼籲，有任何不同意見，應透過理性和平方式，進行表達。」根據了解，李姓男子疑似因為對於，國民黨主席鄭麗文的政治言論不滿才會留言，只是發發牢騷沒有任何行動，但還是要被依法偵辦。

高雄鳳山分局偵查隊隊長林俊宏說：「專案小組，調閱相關資料，後續於嘉義地區，循線查獲犯嫌李姓男子到案，全案調查後，將依，涉嫌刑法第305條恐嚇危害安全罪，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。」

高雄市黨部也提到，民眾如果有任何意見可以透過理性和平的方式表達，對於這種威脅恐嚇公共安全的方式，表示譴責與遺憾，政治理念不同，想發聲沒問題，但用字遣詞如果太超過，恐怕就得為自己的發言負起責任。

