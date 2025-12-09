男揮刀挾持鄰居「叫警來抓」 居民控：求助一年無下文

雲林縣 / 綜合報導

雲林虎尾1名王姓男子，昨(8)日上午持菜刀砍傷陳姓鄰居，還挾持鄰居不斷叫囂，要求鄰居報警抓他，警方趕到現場將王姓男子帶回派出所，依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官聲押王姓男子獲准。鄰居一家控訴，王姓男子以前就曾到家中叫囂、丟酒瓶，他們向警方、里長和鎮公所求助，一年多都沒辦法解決，實在不堪其擾。

穿著黑色外套的男子，左手拿起一把菜刀，右手緊緊挾持著綠色T恤的民眾，男子不斷揮刀叫囂，還要拍攝者叫警察來，綠衣民眾被男子持菜刀揮中頭部，臉上流著血，但他還不斷的安撫男子，因為深怕男子會失控，他的生命會有危險。

事情發生在昨日上午，雲林虎尾一處民宅，持刀砍人的王姓男子，和被砍的綠衣民眾陳先生，兩人是鄰居，陳先生回想當時情景心有餘悸，被砍當事人陳先生說：「不知道他拿菜刀，是最後他拿起來在那邊揮，突然要砍下來，我用手把它撥掉，要砍下來，用手把它撥掉，結果從頭上劃過去。」

監視器可以看到，10點54分王嫌就做在陳先生家門口等待，11點2分陳先生工作完開車回家，就被拖下車，陳太太聽到呼叫趕快報警，警方11點8分到場，當場將王嫌逮捕帶回派出所。

虎尾警分局偵查隊長林軒丞說：「全案依殺人未遂.妨害自由等罪嫌移送。」警方將王姓嫌犯依殺人未遂等罪嫌移送，檢方複訊後聲押獲准，但早在這次之前，王嫌就曾持刀追過陳先生的兒子，還朝住家砸酒瓶。

陳先生女兒說：「我們都不會去理會他，他可能覺得說我們好欺負，里長，警察，鎮長，他們完全都不處理，就放著。」陳先生的女兒也PO文說，過去和警方、里長甚至鎮長，求助一年多，控訴警方回不要理他。而公所說無權羈押或決定治療，對於相關單位來說，公所對王嫌沒有強制力，而王嫌如果沒有當場做出攻擊行為，警方也無法依現行犯將他逮捕。

原始連結







