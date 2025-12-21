男揮舞2把利器闖加油站 大批警到場壓制逮人

新北市 / 綜合報導

新北市三峽也發生持利器事件！一名32歲呂姓男子，昨(20)日下午拿著兩把利器，闖入加油站內商店，還把不明液體撥在桌上，顧客與店員驚恐閃避。警方獲報趕到現場，壓制嫌犯並奪下利器，將依公共危險與恐嚇罪嫌移送檢方偵辦。

好幾名員警合力衝上前，將男子壓制逮捕因為他手上，拿著兩把利器，闖入加油站內商店，嫌犯不肯配合奮力抵抗，過程中劃傷自己，還好員警順利控制嫌犯，沒有造成他人受傷。

不過19日台北市才發生，隨機攻擊事件，昨(20)日下午2點多，新北市三峽區介壽路，又有男子持刀嚇壞不少民眾。地上遺留斑斑血跡，看起來相當驚悚，加油站商店內一片凌亂，32歲的呂姓男子，緩緩走進加油站，當時除了帶著兩把利器，還把不明溶劑倒在桌上，警方獲報立刻趕往現場。

新北市三峽分局三峽所副所長劉宏旺說：「犯嫌呂姓男子因抗拒逮捕，拘捕過程中，不慎劃傷自己，本分局將於呂嫌治療完畢後，依刑法恐嚇等罪嫌移送偵辦。」

隨機攻擊案才剛發生，就怕又發生類似案件，警方不敢大意，初步了解嫌犯疑似精神狀況不佳，才會做出脫序行為，警方將人帶回偵辦，要避免民眾受到傷害。

