男搭公車喊要「殺人」？ 淡水警衝上車逮人

記者黃秋儒／新北報導

淡水警分局於昨（22）日17時許接獲民眾報案，指稱在淡水客運862公車上(淡水往基隆)，聽到一名男子講電話內容談及「殺人」等語，導致車內乘客恐慌而報警。

淡水警分局指出，淡水警方遂聯合金山警分局17時16分許在三芝區台二線22k處（往石門方向）攔查該輛公車，經查該名男子為40歲蕭姓男子，身上並無危險物品，並經了解，當時蕭男正和友人講電話中，並無恐嚇車內乘客之情事，警方隨即將蕭男帶返派出所調查釐清案情。

蕭姓男子與友人講電話提及殺人引起全車恐慌，警方獲報到場關心，初步調查蕭並未攜帶危險物品，後續也帶回派出所調查。（讀者提供）

淡水警分局表示，初步調查，蕭男疑似勞資糾紛調解，電話中與市府人員發生爭執，情緒激動脫口說出「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」等過激言詞，經檢視蕭男身上未發現危險物品，全案警詢後依涉嫌恐嚇危害公眾罪移送士林地檢署偵辦。