男搭國內線被要求出示護照！全場不信 內行一看秒懂揭原因：是真的

原PO表示搭國內線被要求出示護照，一票網友不信，認為是幻想文，但內行人一看秒懂原因。（示意圖／本報資料照片）

出國旅遊搭飛機，沒有護照就出不了航廈，但搭國內線的話理應可以不需要護照，卻有一名要從台北搭機到屏東的男網友發文表示，登機時被航空公司要求出示護照，讓他一頭霧水，文章引起熱議，但內行人一看秒懂問題癥結，解釋為何原PO會被要求看護照。

原PO在Threads發文說，長那麼大，第一次知道搭國內線也要出示護照。他在留言區解釋詳細狀況，表示使用adoda訂票，要搭乘立榮航空從台北飛到屏東，卻被要求看護照，明明以前都不用，覺得非常奇怪。

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不少網友留言：「無聊，誰跟你搭國內線要用護照」、「我搭國內線從來沒被要求看護照，都是帶身分證就可以了」、「我朋友在機場工作的，他也說國內線不需要護照，我自己搭也是」、「還真沒遇過這種狀況」、「國內線要秀護照有點不可思議耶...」、「你這確定不是幻想文？」。

但有許多內行網友一秒就看出癥結點，表示如果是使用英文名稱訂票，就需要出示護照：「因為你用英文訂啊，傻眼」、「你這樣誤導很多人，訂位名字是輸入英文要護照，輸入中文拿身份證就可以」、「國內線輸入英文就要護照應該是常識」。原PO這才恍然大悟，表示透過第三方平台只能輸入英文，還以為會自動轉換，確實不知道英文名字需要看護照，承認自己見識太少。

事實上，立榮航空官網的「劃位報到及候補作業」第2點就有提到：旅客若以英文姓名訂位及購票，須備有與此英文姓名完全符合、由政府機關核發且具有照片之身分證明文件如護照或居留證，以備接受檢查核對。

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