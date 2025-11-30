男搭機偷拍空姐PO網「公審制服」 遭法院判賠5萬元

男子擅自拍攝空服員值勤影片上傳社群平台，遭法院判賠5萬元。（圖／示意圖，photoAC）

桃園一名吳姓男子205年1月31日搭乘某航空公司航班時，未經同意以手機拍攝陳姓女空服員值勤影片，並後製文字「○○航空的制服實在有點…你們覺得呢？」上傳至社群平台Threads，吸引高達26萬1000人次點閱。陳女發現後認為肖像權受侵害，提告求償27萬元。

桃園地院審理時，吳男未出庭亦未提出答辯。法官認為，吳男若僅評論制服設計，可透過其他平面媒體介紹並表達意見，但他未經同意拍攝陳女值勤影片，文字暗含負面評價，且上傳供公眾觀看，內容與公共利益無關，導致陳女無故暴露於公眾評論下，侵害肖像權情節重大，判決吳男賠償5萬元。全案可上訴。

