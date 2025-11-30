男搭機偷拍空姐PO網「評論制服」吸26萬瀏覽 侵害肖像權判賠5萬

記者陳佳鈴／桃園報導

男子不尊重空姐偷拍執勤畫面還評論該家航空公司的制服，吸引26萬人瀏覽，讓空姐氣的提告！（示意圖／PhotoAC）

就算在公共場所，但若未經當事人同意擅自拍攝，小心構成權利侵害！桃園地院近日判決一起偷拍空服員案件，一名吳姓男子在航班上私自拍攝空服員執勤畫面並上傳社群平台，引發大量瀏覽與討論，法院認定已侵害當事人肖像權，判他賠償5萬元，全案仍可上訴。

判決指出，今年1月31日，吳男搭乘某航空公司航班時，發現陳姓女空服員正在機艙內執勤，未經同意以手機錄下她在工作中的影像。事後他將影片上傳至Threads，並加註「航空的制服實在有點…你們覺得呢？」等文字，引發網友圍觀與留言，影片瀏覽次數高達26萬1千次。

廣告 廣告

陳姓空服員事後得知自己影像被上傳網路，且遭大量陌生人評論，認為吳男行為已嚴重侵害她的肖像權及人格尊嚴，因此向法院提出民事求償，金額合計27萬元。

案件審理期間，吳男未出庭，也未提出任何書面答辯。桃園地院法官審酌後指出，若吳男單純想討論航空制服設計，完全可以引用新聞圖片或官網照片進行評論，並無必要拍攝空服員本人影像；然而他選擇拍攝正在執勤的陳女，並後製評論性文字公開於社群，內容也帶有引導網友負面評價的意味。

法院認為，吳男的行為與公共利益毫無關聯，卻讓陳女在非自願情況下暴露於公眾視野，被迫承受網友的檢視與評論，已構成人格權重大侵害，因此判決吳男須賠償5萬元，該案判決仍可上訴。

更多三立新聞網報導

護欄太低？台中婦跌落溝渠死亡家屬求國賠 法院最新判決曝光

全國首例！台中美容店賣產品害學生揹債20萬 市府不忍了貼警告公文

宏福苑內部照曝光！門窗全遭發泡膠封死 助燃、阻逃生釀傷亡

香港大火生還住戶發文最感謝他 管理員逐戶敲門成逃生關鍵

