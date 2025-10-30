男撿回國寶級「北投石」 遭判刑6月.易科罰金18萬

台北市 / 綜合報導

位在台北市北投區的「北投石自然保留區」，去年底被一名林姓男子闖入撿回4顆國寶級礦物「北投石」，遭到民眾目擊報案，警方逮到人後也當場搜出北投石， 將 林姓男子移送法辦。如今法院審判結果出爐，認定男子違法文資法判刑6月，得易科罰金18萬，緩刑兩年，不過也讓人震驚這樣的罰則比加重竊盜罪還要重。

灰衣男被警方團團包圍，一下車他舉雙手，相當不知所措，原來他在被逮不久前，撿走四塊珍貴國寶「北投石」。去年12月，林姓男子開著300萬名車，闖進北投石自然保留區，被民眾目睹竊取北投石，警方獲報後以車追人，最終人贓俱獲。

林姓男子擅自闖入保留區，撿回約1.55公斤的北投石，起初他否認犯行，後續法庭自白，承認不該隨便進入保護區，士林地院判決，認為男子行為，已經破壞自然狀態，對國家文化資產造成損害，判刑6月可易科18萬及緩刑兩年。

但北投石被盜採還非首次，2021年9月，一名男子趁深夜闖入保留區，用工具「鑿壁偷石」，將近25.9公斤重的北投石，市價超過200萬，但他卻稱沒要賣只是要送朋友。

非本案律師馬廷瑜說：「北投石，它是屬於文化資產保存法中的自然紀念物，是可以處6個月以上，5年以下有期徒刑，最高得併科兩千萬(元)以下的罰金，跟加重竊盜罪相當，以罰金部分來說，甚至是更高。」

北投石之所以珍貴，是因它僅存於日本玉川和台灣北投，含有微量的放射物「鐳」，據傳130年才能長1公分，而北投自然保留區，就是為了保護珍貴的「北投石」所設立的，不過明明現場設有公告，卻還是有人想以身試法，這下得為此付出代價。

