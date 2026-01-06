男撿手機還失主「討10%費用遭拒」 氣喊提告

新竹一名何姓男子日前在路邊拾獲一支高階iPhone手機。（示意圖／東森新聞）





新竹一名何姓男子日前在路邊拾獲一支高階iPhone手機，歸還失主後，因認為對方態度冷淡且未表達感謝，憤而引用《民法》索取手機價值10%的報酬作為答謝。由於失主不願支付，何男氣得向法院提起民事訴訟。對此律師指出，法律確實保障拾得人請求報酬的權利，若遭拒絕，提告於法有據。



據了解，何姓男子當時騎車行經新竹某路段時發現遺失手機，因急著用餐便先將手機帶在身上。這段期間手機螢幕雖然持續亮起「尋找定位」的通知，但因手機受損無法接聽，直到三小時後何男才順利聯繫上失主。

廣告 廣告

然而，雙方碰面後的互動卻不如預期溫馨。何男指控，失主現身後非但沒有道謝或感激，反而一見面就抱怨透過手錶定位沿路尋找許久，並質疑何男為何一直沒有回撥電話。面對失主的態度，何男當場表示，既然如此便依照法律規定索取10%報酬，對方聞言後不發一語。



雖然兩人在前往警局處理後，警方已將手機發還給失主，但何男仍無法釋懷。他強調，自己並非缺錢，而是無法接受「好心被雷親」的感覺，認為這是態度問題，因此在隔天隨即向對方提出民事訴訟，堅持要回這筆費用。



針對拾金不昧是否該索取報酬，民眾看法兩極。有人認為歸還遺失物是舉手之勞，見仁見智，自己並不會主動索求回報；也有民眾坦言，若被當面要求支付10%費用，當下會感到錯愕甚至不舒服，但考量到手機內資料的重要性，最終仍會選擇支付。



針對此案爭議，律師李家豪解釋，依據現行法規，拾得人確實可以向失主請求報酬，但金額上限不得超過財產價值的十分之一。若失主拒絕給付，拾得人依法有權提起民事訴訟請求給付。這起因態度問題引發的法律攻防，最終將交由法官定奪。

更多東森新聞報導

記憶體之亂害到華碩手機？公司：今年確定無新機

才勸各國「學馬杜洛用華為手機防竊聽保國安」 他馬上就遭美軍活逮！台名嘴昔神論再被挖

北捷開通手機「嗶」進站！首日狀況多、旅客常卡關

