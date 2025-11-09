男撿走「陌生女」載摩鐵逞慾！達和解「仍判囚」原因曝

社會中心／李汶臻報導

高雄去（2024）年發生一起女子醉酒後，誤將停靠路邊的私家車，錯當成白牌計程車，最後「撿屍」的事件。上錯車的女子被司機載去摩鐵性侵得逞，噁男逞慾後竟還偷拍女子熟睡的影像並傳給其他友人。兩方事後達成賠償和解，女方也替司機求情、同意予以緩刑。但逞慾男仍被判囚3年1月，且不准緩刑，全因他逞慾前傳訊問友人「這句話」。

據判決書指出，案發於2024年4月26日晚間8點左右，不勝酒力的被害女在高雄苓雅區某路邊，呼叫一台白牌計程車，怎料喝暈的她竟誤上另一台暫停該處的私人轎車。司機當下見意識不清的女子上車，不只沒有阻止、甚至還起了色心。司機劉某隨後用LINE傳訊給友人，詢問「撿屍也會被抓嗎」，友人明確回應「當然」並要求劉某將女子載去派出所。

廣告 廣告

喝暈女「上錯車」男撿走載摩鐵！逞慾偷攝「達和解仍判囚」因說了1句

女子喝暈上錯車，被陌生男載去摩鐵。（示意圖／Pexels提供）

豈料，劉男似乎被「色意」衝昏頭，猶豫快1小時後仍載著女子上摩鐵，並對她性侵得逞。劉男完事後竟還偷拍女方熟睡的影像，並傳給兩位男性朋友。女子清醒後提告，劉男坦承犯行並與被害人達成調解，請求減刑。該案經高雄地院審理後，法官認為劉男明知違法仍執意犯案，依劉男犯乘機性交罪，判處3年4月徒刑。

喝暈女「上錯車」男撿走載摩鐵！逞慾偷攝「達和解仍判囚」因說了1句

高雄地院原判劉男犯乘機性交罪，處3年4月徒刑。（示意圖／Pexels提供）





劉男事後上訴，認為自己不是預謀犯罪，且與隨機惡性重大慣犯有別，犯後共賠償19萬元和解，且女方也同意予以緩刑，並希望給他自新的機會。針對劉男提出的上訴說法，高雄高分院調查後稱，劉男犯案前曾詢問友人「撿屍也會被抓嗎」，但不聽勸阻仍恣意妄為。最終劉男雖被從輕改判3年1月，但不宜宣告緩刑，此案仍可上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

廣告 廣告

原文出處：女「喝暈上錯車」被撿去摩鐵！男逞慾偷攝「達和解仍判囚」全因說這句

更多民視新聞報導

騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了

黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙

才揭傷疤「聲援范姜彥豐」 蔡瑞雪「無修正」原況片曝

