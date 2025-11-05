男攜500萬遭2組人盯上 搶匪剛得手又被另一幫攔截

南部中心／綜合報導

九月初，高雄一名男子提了500萬元，準備要去進行土地買賣，卻在上班路上，遭到歹徒噴辣椒水行搶，檢警根據畫面逮到8名涉案嫌犯，卻發現，原來當天有兩組搶匪盯上被害人，第一組在搶劫得手要離開前，遭到第二組攔截二度搶劫，但兩組搶匪八個人，全都遭到起訴。

警方原本以為是將贓款交付同夥，結果其實是另一團搶匪在行搶。（圖／翻攝畫面）

今年9月8日發生了一起，500萬的搶劫案件，當時調出畫面大家都以為，是歹徒行搶後，把包迅速交給接應的同夥，接著一群人分別跳上兩部接應車逃逸，只是檢警後來在偵訊過程中才發現，其實這一段過程裡面，發生了第二次的搶劫事件，重新看過這段畫面，第二組的余姓嫌犯在案發前，就已經在停車場外面埋伏，發現第一組梁姓嫌犯得手時，他們就把車開到前面去擋住對方的接應車輛動線，就在這時候搶走贓款，雙方逃逸離開。

9月初高雄發生一起500萬搶案，事後發現當時有兩組搶匪在伺機而動。（圖／民視新聞）

高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐指出，「梁姓被告等人以辣椒水噴霧器噴灑眼睛，並且出手拉扯扭打等方式，致被害人不能抗拒後，強盜得手500萬元。另有余姓被告等人也已經事先獲得消息準備行搶，發現梁姓被告等人已先行行搶得手，再於梁姓被告等人將上車會合之際，再持斧頭、西瓜刀等兇器上前強盜得手500萬元。」

9月初高雄發生一起500萬搶案，警方逮了8個人，發現是兩組不同的人。（圖／民視新聞）

原來早在一開始，兩組人都鎖定了葉姓被害人要犯案，得知當天被害人提了500萬元，要去進行一場土地買賣，劉姓嫌犯先朝被害人噴辣椒水，搶走500萬元，眼看被人捷足先登，余姓嫌犯乾脆擋在車前面，拿出西瓜刀行搶，事發後被害男子也將公司搬走，但為何進行土地交易，卻同時遭到兩組人盯上，還得知他當天手上有巨款，也都還有待釐清，但八個人全都遭到檢方依強盜罪送辦。

