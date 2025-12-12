男攝護腺開口冒「珊瑚礁」腫瘤 關鍵1症狀

▲一名男性因反覆無痛性血尿持續2、3個月，就診發現是攝護腺泌尿上皮癌。（示意圖／取自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 一名年約40歲的男性金融業上班族，因反覆無痛性血尿持續2、3個月，原本懷疑自己是攝護腺肥大導致排尿不順，至泌尿科就診後才發現攝護腺開口處竟長出一團外觀如「珊瑚礁」般的腫瘤。經檢查確診為攝護腺的泌尿上皮癌，且已擴散，為第三期、第四期的晚期癌症。醫師提醒，無痛血尿其實是泌尿道疾病中最需要警覺的徵兆之一。

顧家醫療總院長顧芳瑜提到，病患因反覆血尿，初期曾至其他泌尿科診所就診，被認為是泌尿道感染，服用抗生素後血尿稍有改善，但不久後即復發。後續出現排尿困難、需用力解尿等情況，自認可能是攝護腺肥大，決定進一步檢查。

顧芳瑜指出，患者的尿流速檢查顯示，流速明顯偏低，每秒僅約4至5毫升，遠低於一般男性約20毫升的正常值；超音波也顯示攝護腺體積達50克，約為正常的2倍。

進一步進行膀胱內視鏡時，顧芳瑜說，發現攝護腺開口處有一塊外觀呈「珊瑚礁狀」的腫塊，明顯阻塞尿道出口，高度懷疑為腫瘤，也建議患者轉診至大型醫院詳細檢查。

泌尿上皮癌4類人高風險 醫：無痛血尿常與腫瘤有關

顧芳瑜表示，患者後續在醫院接受切片與分期檢查，最終確診為惡性的泌尿上皮癌，且癌細胞已向周邊組織與淋巴結擴散，預計進行化療合併放療。

顧芳瑜強調，由於泌尿上皮癌惡性程度高，早期通常沒有明顯症狀，診斷需依賴影像檢查、抽血檢驗（如攝護腺特異性抗原 PSA）及切片才能確定；一旦延誤診斷與治療，5年內存活率可能低於3成。

顧芳瑜提醒，泌尿上皮癌的高風險因子包括吸菸、長期接觸化學染劑或重金屬、使用含馬兜鈴酸的中草藥等，若具家族病史，更應提高警覺、定期檢查。

另外，血尿常見原因包括攝護腺肥大、泌尿道感染、尿路結石與癌症，其中又以癌症最容易在早期無明顯疼痛，因而被忽略。顧芳瑜說明，男性若出現血尿，不論是否疼痛，都應立即就醫檢查。特別是無痛性血尿，常與泌尿道腫瘤有關，建議勿自行推斷為感染或結石，以免延誤黃金治療時機。

