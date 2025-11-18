男收押突身亡初判中毒 嘉義院檢：檢視監視無異常

（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）羅姓男子涉槍砲案遭嘉檢聲押獲准，卻在拘留所癱軟倒地送醫不治，醫院初步診斷氰化物中毒，嘉院、地檢檢視拘留所監視器，羅男無異常舉動及服藥動作，明天將解剖釐清死因。

據嘉義地檢署昨天發布的新聞稿指出，57歲羅男涉嫌於15日晚上在嘉義縣大林鎮某民宅外開槍，警據報前往並攔查到羅男，且扣得槍枝1把、霰彈8顆，於16日下午將羅男移送嘉檢偵辦，因羅男今年5月間才朝民宅開槍、毆傷人，因此16日晚上向嘉義地方法院聲押獲准。

嘉檢表示，16日晚上9時許，羅男坐輪椅由嘉院法警推回嘉檢拘留所時，雙方還未交接，羅男就已呈現無意識、癱軟狀，法警立即進行心肺復甦術急救並通報救護車，不過，羅男送醫急救後，仍於同日晚上10時左右宣告不治。經醫院初步診斷為氰化物中毒。

羅男的死因是否與氰化物有關，而氰化物從何而來，以及何時服用，嘉檢說，羅男到案時，隨身物品都依法檢搜，且羅男在拘留室等待開庭並無異狀。

嘉院表示，羅男遭檢方聲押送到地院後，也是依法落實檢搜，並聘請律師辯護；羅男送醫不治事件發生後，檢視羅男在地院拘留所內的監視器畫面，並無異常舉動，且無疑似服藥動作，與律師互動也正常。

嘉檢表示，羅男相驗案件明天將安排解剖，並採集臟器檢體送驗，檢驗毒藥物反應，報告最快3週出爐；若是氰化物中毒，胃部會有一股明顯的杏仁味，不過，真正死因須待報告出爐釐清。（編輯：李淑華）1141118