男收押突身亡醫院初判中毒 嘉檢：排除氰化物引起

（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）羅姓男子涉槍砲案遭嘉檢聲押獲准，卻在嘉檢拘留所癱軟倒地送醫不治，醫院初判氰化物中毒；嘉檢今天解剖，初步排除氰化物中毒，已採檢體病理切片檢查與毒藥物檢驗，以釐清確切死因。

嘉義地檢署表示，57歲羅男相驗案，經法務部法醫研究所法醫師於今天解剖相驗，胃部無明顯杏仁味，初步排除是氰化物中毒引起；肺臟兩側均肺水腫，且心臟心室肥厚及脂肪浸潤情形；至於確切死因，尚須採集檢體的病理切片檢查與毒藥物檢驗結果，才能判斷確切死因。

因羅男被查獲時，自稱罹患大腸癌末期，嘉檢表示，經檢視大腸，並未發現羅男有大腸癌病症，也無發現身體有其他傷勢。

據嘉檢17日發布的新聞稿指出，羅男涉嫌於15日晚間在嘉義縣大林鎮某民宅外開槍，警據報前往並攔查到羅男，且扣得槍枝1把、霰彈8顆，於16日下午將羅男移送嘉檢偵辦，因羅男今年5月間才朝民宅開槍、毆傷人，因此16日晚間向嘉義地方法院聲押獲准。

嘉檢表示，16日晚間9時許，羅男坐輪椅由嘉院法警推回嘉檢拘留所時，雙方還未交接，羅男就已呈現無意識、癱軟狀，法警立即進行心肺復甦術急救並通報救護車；不過，羅男送醫急救後，仍於同日晚間10時左右宣告不治，醫院初步診斷為氰化物中毒。

嘉檢說明，羅男到案時，隨身物品都依法檢搜，且羅男在拘留室等待檢察官開庭，並無異狀。

嘉院表示，羅男遭檢方聲押送到地院後，也是依法落實檢搜，並聘請律師辯護；羅男送醫不治事件發生後，檢視羅男在地院拘留所內監視器畫面，並無異常舉動，且無疑似服藥動作，與律師互動也正常。

羅男所委任律師表示，與羅男互動過程，並無看到羅男有服藥舉動；羅男在開羈押庭時，曾陳述已罹患癌症末期，只是沒有就醫，但無法提出證明。

至於羅男移送嘉檢是穿著成人尿布，檢警表示，因羅男有失禁問題，尿布由警方購買提供；至於失禁問題，因羅男曾施用毒品，研判是施用K他命等毒品所造成身體上的傷害。（編輯：陳仁華）1141119