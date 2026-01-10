男教授遭女學生糾纏 不敢進學校

警政署統計，去年一月至十月遭跟騷的被害人有一成二是男性，顯示受困擾的男性也不少。楊姓女研究生二○二三年遭指導教授終止師生關係，為了和教授聯繫，寫了「除了你，我什麼都不在乎」的英文電子郵件給教授、頻繁撥打辦公室電話，甚至挑釁寫下「由於我與指導教授關係不合是受到您影響，我懇請您來參加訪談，解釋事情發生前因後果」的電郵給師母。

教授知道楊女會在校園裡找他，不敢去辦公室，課程都改成雲端授課，還因此罹患憂鬱症，喪失工作動力。妻子因丈夫而遭肉搜，被楊女罵「行為舉止心狠手辣」，對方在信件中詛咒，她覺得莫名其妙。

廣告 廣告

台南地院認為楊女無視教授意願，持續地騷擾夫妻倆，還不認為自己犯罪，日前依跟蹤騷擾罪判楊女三月徒刑，得易科罰金。

基隆一對情侶分手，女方多次前往男方的公司、住處要求復合遭拒，去年二月十四日起，她用ＬＩＮＥ或未顯示號碼的來電騷擾前男友，甚至在他的機車安裝追蹤定位器。男方受不了而提告，基隆簡易庭依跟蹤騷擾罪處前女友拘役廿日。

台南葉姓男子二○二三年九月廿日尾隨電信門市女員工回家，女員工母親目睹她被跟蹤起疑，監視器顯示葉二個月內在門市外觀望十七次，還「來回撫摸」她的機車坐墊。女員工報案，市警永康九月廿八日核發書面告誡給葉。因女方提告，台南地檢署偵結後依跟蹤騷擾防制法起訴葉。

但台南地院認為欠缺「與性或性別相關」構成要件，質疑女員工不知道被跟蹤怎會感到恐懼害怕？判葉無罪。檢方上訴，台南高分院認為葉鎖定女員工和她的機車盯梢、尾隨，機車坐墊又是接觸臀部的車輛結構，顯然是與「性或性別有關」，女方因感到恐懼而報警，代表葉的行為違反她意願，改判葉六月徒刑，得易科罰金；最高法院維持二審見解而告確定。

單純的跟蹤騷擾行為刑度為一年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金，有法官坦言即使是傷害罪也能易科罰金，跟騷「沒動手」，實務上「多不會關人」。

【看原文連結】

更多udn報導

藝人、親友都沒來 曹西平靈堂開放首日現場冷清

比爾蓋茲79億捐前妻 「最貴離婚案」再爆內幕

「開房後發瘋！」 老翁買春突遭櫻花妹砸頭

婦結紮30年竟「多出13歲孩子」？她一查真相崩潰