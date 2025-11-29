男散步「口渴」 竟偷喝外送紅茶 還槓女警

北投光明路速食店前面，兩名員警合力壓制嫌犯。（圖／＠melvn.nosaj網友提供）





北市北投光明路，一間連鎖速食店外，昨天晚間（28號）有民眾目擊好幾名員警正在壓制男子，哀號聲不斷。原來男子當時在附近散步，自稱走一走突然「口渴」，就隨手拿店家準備外送的紅茶，他喝一口卻不認帳，店家報警，男子還槓上女警，最後被當街逮捕。

北投光明路速食店前面，兩名員警合力壓制嫌犯，對方還在掙扎拒絕配合。員警：「不要襲警。」

男子雙手雙腳各自被兩名員警控制住，但他躺在地面上，連衣服都掀起來，就是要繼續動，因此遭到員警喝斥。員警：「退後放鬆。」

這一幕讓騎車經過的人，還有路人都看傻眼，以為是碰到醉客鬧事。

附近居民：「我們以為是喝醉的人，被警察壓制在地上啊，警察就一直想要把他押上車，他不配合就留在一直在地上，跟警察這樣子翻啊滾啊這樣子，就是好像喝醉酒，在哀號的聲音這樣。」

因為現場出動三輛警車五個人，他到底犯下什麼罪，時間倒回幾分鐘前。

員警：「你給我配合一點，配合一點蹲地上我....配合不要逼我們管束你。」

當時員警一進到速食店，就發現男子偷了東西，根本不理店員，女警霸氣喝斥要他乖乖配合，還原他當時因為口渴，他心存歹念，竟然徒手拿正準備外送的紅茶喝下肚。

非當事外送員：「之前有碰到店家的飲料，外送有被亂拿，有一點吵鬧聲，感覺是有人吵架的聲音。」

警方調查，男子最近剛任職於金融業，當天是散步跑步，經過速食店看到紅茶，他口實在太渴，喝了又不認帳，這下涉嫌竊盜罪，一杯紅茶大杯40元，為了這一口吃上刑責。

