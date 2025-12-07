中部中心/綜合報導

台中一名費姓男子控訴，參與柳川水環境施作工程，臀部被鋼筋刺傷，想叫救護車卻被雇主阻擋，甚至還將他免職，事後發現雇主根本沒替他投保勞健保，遲遲不敢接受治療，生計也受影響，台中市勞工局調查發現，雇主未依規定通報，最高可處30萬元罰鍰。

男施工遭鋼筋刺傷臀 叫救護車遭雇主「阻止」當場免職(圖/民視新聞)





柳川河岸旁，怪手機具進駐，進行河岸整建工程，不過有民眾控訴，參與施做這項工程，被鋼筋刺傷臀部，人力派遣公司卻不願賠償。費先生臀部，留下至少三個，清晰可見的傷口，他說傷勢實在太嚴重，但派遣公司沒替他保勞健保，遲遲不敢接受治療。

人力公司駁斥費先生出事當天沒有前往公司報單 但坦承沒有替員工投保勞健保(圖/民視新聞)





費先生說，參與這項工程，大約一到兩周，受傷當下，想叫救護車，卻被阻擋，最後還遭到人力公司免職，現在沒辦法工作，生計遭受衝擊，但人力公司駁斥，表示費先生，出事當天，沒有前往公司報單，但坦承沒有替員工投保勞健保。

雇主沒有替費先生投保勞、健保已經違法 勞工局將移請勞保局以及健保局依規裁處(圖/民視新聞)





不過台中市勞工局調查發現，11/29日費先生受傷當下，雇主未依規定通報，將派員前往稽查，若違法最高可罰30萬元，並且要求停工改善。至於雇主沒有替費先生投保勞、健保部分，也已經違法，勞工局將移請勞保局以及健保局，依規裁處。





