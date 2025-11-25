男明星變臉「剃掉鬍子」 感覺變嫩回春了

大Q秉洛帶著新專輯《深夜專屬 Q.R.Code》回歸。（众悅娛樂提供）

大Q秉洛帶著新專輯《深夜專屬 Q.R.Code》回歸，新單曲〈唱我們的歌 My Song〉翻唱自經典韓劇《沒關係，是愛情啊》主題曲，注入屬於城市夜晚的孤單與溫柔，大Q分享：「能成為中文版官方演唱者，真的覺得很榮幸！」

相隔一年，大Q秉洛推新作，新單曲〈唱我們的歌 My Song〉不僅保留原曲的空靈與真摯，也注入屬於城市夜晚的孤單與溫柔，他坦言：「這首歌一直是我心中的情歌經典。」對他而言，這次翻唱不只是一次計畫的開端，更像是與過往心境對話、重新理解愛的契機。

大Q秉洛新單曲〈唱我們的歌 My Song〉翻唱自經典韓劇《沒關係，是愛情啊》主題曲。（众悅娛樂提供）

提起詮釋情歌時的心境轉變，大Q秉洛說：「20歲唱情歌的時候，心裡很多憧憬、迷人想像，甚至對愛情有種魔法式的嚮往。」如今再度詮釋，他感受到更多的是理解與體會，他解釋：「並不是因為談了更多戀愛，而是年紀大了，看多了、聽多了，所以更能明白情感是怎麼一回事。」這份成熟讓他在詮釋情緒時不再急，不再只追求爆發，而是更願意讓情緒自然流動、沉澱，唱出屬於成年後的溫柔深度，他說：「這次翻唱對我意義重大，再次唱起情歌，真的會覺得我長大了。」

早年在《超級星光大道》比賽時，他回憶：「那時候只是因為好玩、因為興趣去比賽，沒有真的覺得自己有資格成為一個歌手。」比賽帶來的關注與壓力，使他曾一度懷疑自己的能力，也不確定是否能獨當一面，多年的磨練、累積與自我探索，讓他找回自信，也更清楚自己的定位與特色，除了音樂面向，大Q秉洛形象上也有明顯變化，將留了多年的鬍子剃掉，呈現久違的清爽模樣，他笑說：「以前留鬍子是想讓自己看起來不要那麼嫩，不要那麼孩子氣。現在反而成熟了，把鬍子剃掉有一種回春的感覺。」

