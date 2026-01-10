男星上網公開徵求「特大號保險套」：台灣賣的尺寸我戴不下

記者趙浩雲／台北報導

資深音樂人羅百吉近日在社群平台發文求助，卻意外引發網友歪樓回應，留言區瞬間變成他經典歌曲〈吹喇叭〉的「大型接歌現場」，掀起一波懷舊熱潮。

羅百吉在貼文中寫下：「哪裡可以買到特大號的保險套？我朋友都是去國外幫我買回來的，我的用完了，台灣賣的尺寸我戴不下。」語氣直率又帶點幽默，立刻吸引大批網友朝聖。羅百吉隨後也不忘宣傳自家事業，在文末補充：「今晚Feel Nightclub星期五是暢飲之夜！喝到爆，KTV唱歌天天都有營業。」

沒想到留言區畫風一轉，粉絲紛紛引用他當年〈吹喇叭〉歌詞接龍，「喝克寧奶粉長大的」、「美國大雪茄」、「士林大香腸」等經典歌詞接連出現，讓見到文章的人都笑翻。

貼文曝光後，不少粉絲留言表示，羅百吉的發文風格依舊保持當年直率本色，也讓大家再次想起他在華語電音與嘻哈圈的代表地位，意外掀起一波回憶殺話題。

