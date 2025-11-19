男星二度就業近況曝！面試才落空 愛妻突證實他添「驚人新身分」

娛樂中心／蔡佩伶報導

男星張捷跟夏如芝結婚5年，育有一女，家庭生活美滿。而近年來因為戲約不穩定，因此張捷選擇另謀出路維持家計，沒想到近日迎來好消息，證實成功考取不動產經紀營業員的證照。

先前，張捷才透露因為沒有工作經驗，導致求職處處碰壁，但他仍就展現積極的態度，日前她的老婆夏如芝開心宣布張捷考上不動產經紀營業員證照，提到考取這張證照的過程，夏如芝透露老公不只是要連上四天課程，考試也會從1000題的題庫中抽選100題，顯見證照考取相當不易。

不過真正讓夏如芝佩服的是，張捷從上課到應考雖然只花一週準備，但最終也以80分成績通過，對此她十分以張捷為榮，興奮直呼:「真的太厲害了」，如今張捷不只手握不動產經紀營業員證照，加上先前考到的職業駕駛執照，勢必未來「二度就業」之路會更加順利。

張捷先前才考上職業駕駛執照。（圖／翻攝自張捷IG）

