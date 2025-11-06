男星做「1件事」害三酸甘油酯超標10倍！險釀急性胰臟炎
55歲本土劇男星鄭志偉經常演出甘草人物，堪稱「最強綠葉」。他日前接受媒體訪問時透露，曾在健檢前吃薑母鴨、喝滷味湯，結果三酸甘油酯超過標準值10倍。醫師提醒，三酸甘油酯飆高不會有症狀，但可能引起胰臟炎，傷害胰島細胞，導致日後血糖控制不佳。
鄭志偉健檢前吃薑母鴨 導致三酸甘油酯飆高
鄭志偉受訪時表示，自己很注重身體健康，都會定期健康檢查，曾做過3次大腸癌相關檢查和腦部血管檢查都沒事。唯有發生過2次三酸甘油酯嚴重過高，因為他前一晚空腹吃滷味，還喝掉湯汁，還有一次則是吃薑母鴨，導致三酸甘油酯超標10倍，差點被醫師收住院。所幸一周後抽血檢查正常，他也因此開始注重飲食。
看更多：三酸甘油酯過高怎麼辦？飆高5大原因、飲食禁忌、快速改善一次看
含糖類、高油脂、酒精 都會影響三酸甘油酯
亞洲大學附屬醫院家醫科主任林益卿表示，影響三酸甘油酯的因素之一就是飲食，尤其含糖類、高油脂類的，都會影響三酸甘油酯波動。如果健檢前幾天沒忌口，3到5天內絕對會顯現出來，甚至只有健檢前一天吃大餐、特別補，隔天就飆高也有可能，要看吃的量多少。而薑母鴨通常會加酒，酒精也是三酸甘油酯高的因素，因此要避免高油、酒和高糖。
三酸甘油酯過高恐急性胰臟炎 傷害胰島細胞影響血糖
他提醒，血壓、血糖、血脂肪都是慢性隱形殺手，血壓高有9成以上沒症狀，血脂肪高也一樣，大部分都沒症狀，但只要一有症狀，可能就是心肌梗塞或中風，輕微症狀可能就是心絞痛。三酸甘油酯高容易引發心血管疾病、腦部疾病和急性胰臟炎。通常胰臟炎發生時會腹痛，而且胰臟的胰島細胞可能被破壞，導致代謝異常，進而影響血糖。
看更多：降血脂食物：10大天然食物排行榜 保健食品與降血脂早餐攻略
健檢前3天飲食宜穩定 健檢前維持8小時空腹
林益卿表示，為了測得真實的身體狀況，通常建議健檢前3天要保持穩定飲食，平常怎麼吃就怎麼吃，不要吃大餐也不用特別飲食清淡，而且健檢前一天至少維持8小時以上空腹。而有些糖尿病病人會作弊，前一天少吃、吃清淡，隔天檢查出來血糖值還好，不過，糖尿病可以看糖化血色素3個月的平均值，即可判斷患者是否作弊，但三酸甘油酯因為沒有另外的指標監測，所以不容易判斷。
三酸甘油酯超過500mg/dL恐急性胰臟炎
林益卿提醒，三酸甘油酯如果真的很高要就醫，尤其高到500mg/dL以上，健保大於500g/dL就給付治療藥物，以免急性胰臟炎。而患者只要能調整生活型態、運動、飲食、減重，等數值恢復正常即可停藥。
◎ 圖片來源／翻攝自鄭志偉三好團臉書
◎ 諮詢專家／林益卿醫師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
