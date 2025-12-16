男星入圍金馬新人被抨擊「只會接爛片」 演藝路起伏斜槓清潔人員

邱志宇推出新單曲〈曇花〉，16日舉辦記者會。（邱志宇本人提供）

邱志宇推出新單曲〈曇花〉，16日找來好友黃鐙輝與音樂人左光平擔任嘉賓舉辦記者會，邱志宇坦言一度因電影《台北物語》打開知名度，雖被抨擊接爛片，但他不氣餒，又以《我的靈魂是愛做的》入圍金馬新人。只是跌撞多年，他表示家人還是不支持他的演藝路。

39歲的邱志宇對演藝工作熱忱，在《台北物語》中爆紅，但卻遭批評「只會接爛片」，讓他直言相當難過：「新人哪有資格挑劇本。」但他也表示：「從另外一個角度來看，至少娛樂到很多觀眾。」

廣告 廣告

這回自掏腰包30萬製作新作品，儘管戶頭僅剩零頭，但仍想一圓歌手夢。除了演藝工作，邱志宇也斜槓在膠囊旅館當清潔人員，問及有沒有打掃出「奇怪東西」的經驗？他笑說：「廁所不是在房間裡，可能有一些不乾淨的東西，像是棉條黏在牆上，要把它摳下來。」他也說自己曾在咖啡店工作，但被客人認出來，讓當時的公司頗有微詞，所以後來才換成可以戴口罩的清潔工作。

他坦言家人不支持他的演藝路，爸爸曾大罵：「你以為你是蔡依林還周杰倫？不要再幻想了！」讓他一走出家門就忍不住哭出來，不過他的個性相當倔強，秉持對演藝圈的熱忱，仍不放棄工作。但他表示爸爸也是刀子口豆腐心，看到他的作品一上映，又會跟鄰居炫耀，還是相當關注他的工作。

更多中時新聞網報導

NBA盃》文班亞馬復出領軍 馬刺逆襲雷霆

求助生命線 文字協談比率高 23％弱勢兒 為了省錢不吃飯

NBA》三巨頭累趴 快艇晚節又不保