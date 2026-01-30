男星全黑發文「對不起」後失蹤！人間蒸發半年 他揭地獄：被勒索數十億

記者王培驊／綜合報導

南韓31歲演員張東周（장동주）爆出失蹤消息。（圖／翻攝自IG @j__dongju）

南韓31歲演員張東周（장동주）去年10月突然在社群平台上傳全黑圖片，並僅留下「對不起」三個字後便音訊全無，當時行徑相當反常，引發外界對其安危的高度關注。事隔數月，他於29日親自發文，首度對外說明那段時間消失的真正原因，坦承自己長時間遭到駭客入侵與勒索，身心與經濟皆承受巨大打擊。

張東周在貼文中回憶，事件發生於去年夏天某日，一通陌生來電徹底改變了他的人生。對方不僅清楚掌握他的行蹤，還精準說出他曾前往的時間與地點，讓他當場愣住。事後查詢號碼，發現對方使用的是俗稱「大砲手機」的匿名門號，隨之而來的，便是他手機內極度私密的照片、對話截圖以及完整通訊錄，讓他意識到自己的手機早已被全面駭入。

他形容，從那一天開始到現在，幾乎沒有一天不是活在恐懼之中。即使多次更換手機號碼，仍無法擺脫對方的威脅與騷擾。張東周直言，身為公眾人物本就有許多弱點，而這樣的處境，讓他在短短幾個月內，人生被徹底摧毀。

在持續半年的勒索壓力下，張東周為了應付金錢需求，開始向身邊親友借錢，卻也因此衍生出更多後續問題。他坦承，當意識到自己時，已不只是受害者，反而在無意間製造了更多「二次傷害」。為了幫助他度過難關，家人甚至賣掉房子籌措資金，最終仍造成高達數十億韓元的損失，讓全家陷入沉重負擔。

張東周也在文中向所有因此受到影響的人道歉，表示自己失去了生活、失去了家人的安穩與幸福，對此深感愧疚。他懇求外界給予時間與信任，強調會努力生活，無論金額大小，都會一分不差地償還所有欠款。

貼文中，他同時公開部分勒索訊息截圖，內容不僅包含對方聲稱掌握他所有通訊、照片與通話紀錄，甚至揚言將相關內容散布給他通訊錄中的所有人，並夾雜大量辱罵字眼，震驚外界。張東周透過KBS 2TV《學校2017》出道，之後陸續演出多部戲劇作品，活躍於影視圈。

