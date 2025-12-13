男星公開脫了！大方秀精壯養眼身材 信義區擠爆人潮搶看

街舞界男神刺刺身材精壯。好事聯播網提供

「聖誕好事集音樂會」13日晚間於信義區登場，吸引大批民眾共襄盛舉。街舞界男神刺刺以〈Horny〉等多首快歌引爆現場氣氛，唱到〈BACK AT 2 ME〉時，他驚喜脫掉上衣、大方展現精實身材，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨到最高潮。

刺刺13日參與「聖誕好事集音樂會」演出。好事聯播網提供

活動由粗大Band率先開場，接連帶來多首人氣作品，節奏鮮明、氣氛高昂，成功炒熱現場情緒，觀眾隨著音樂擺動、跳躍，廣場瞬間化身大型派對現場。一名自清晨便到場等候的粉絲難掩激動表示，為了親眼看到偶像演出等了將近八小時，能現場聽到〈留下來陪我〉直呼一切都值得。

今年演出卡司星光熠熠，暌違五年推出全新專輯的李芷婷，帶來〈盔甲〉、〈燒成灰燼〉等新作，清亮嗓音與細膩轉音，深刻詮釋浴火重生的情感層次，令不少觀眾聽得入迷。她也在受訪時預告，明年將有演唱會計畫，請歌迷拭目以待。

琟娜13日參與「聖誕好事集音樂會」演出。好事聯播網提供

壓軸登場的創作歌手郭家瑋，以經典歌曲〈過了幾天〉一開唱便引發全場大合唱，真摯歌詞觸動人心，讓不少觀眾感動泛淚。當晚還有欣菲、小薑、黃瑋昕、楊婷婭、語芮、琟娜VERNA等共八組藝人輪番上陣，展現各自獨特風格，為活動掀起一波又一波高潮。

李芷婷13日參與「聖誕好事集音樂會」演出。好事聯播網提供



