男星出生40天被棄養爸爸入獄遭踢皮球嘆「想報警抓父母」

歐陽樂邀甲子慧合作新歌。（比佛利影音多媒體提供）

創作歌手歐陽樂邀台語歌后甲子慧推出首支單曲〈心愛的你甘知〉。他透露從小生活不容易，出生40天即被家人棄養，在育幼院長大的歐陽樂坦言過往的記憶都是苦澀的，很努力的用想像中的幸福藍圖創作甜味，用音樂致敬坎坷過往，新歌終於誕生，獻給在天國的養母。

創作歌手歐陽樂推處女作《心愛的你甘知》，自高雄銀櫃KTV大賽第三名脫穎而出，在三立電視紅人榜選秀節目歌唱表現備受矚目，去年九月參加廈門衛視海峽兩岸自創歌曲比賽，以〈思念的聲〉奪下最佳作詞獎、演唱獎第二名的殊榮，歐陽樂選在馬年推出創作，圓夢出發，新歌詞曲一手包辦，還邀請台語歌后甲子慧對唱。

廣告 廣告

經營男士髮型設計工作室的歐陽樂分享新歌創作都是在剪髮過程中乍現的靈感，雖然我未婚，但這些年來，看著無數的客人開心的步入婚姻殿堂，自己也感受著這份喜悅，決定用心中的幸福藍圖，祝福大家也鼓舞自己，有著幸福的美景，而創作的美夢，一直深藏心中，新歌終於誕生，回首成長歷程，走過許多的崎嶇泥濘，很開心夢想成真，新歌獻給在天上的養母。

提到坎坷的身世，歐陽樂回顧因生母過世，父親入獄，出生40天即被送給養母照顧，直到要上小學時，因為沒有戶籍，不得已被迫再回到原生家庭，但阿嬤卻不願承認親孫，竟又被送往育幼院，直到12歲再度被養母領養，短短一年多的幸福生活，卻因養母的離世，再度重回原生家庭，卻被父親趕出家，15歲被迫自力更生，當洗頭小弟，對於這樣錯綜複雜的家庭關係，歐陽樂坦言兒童時期曾天真的想到警局報案，「希望警察抓自己的父母，為何不養育我，要被當人球般的踢來踢去，我不是孤兒，我有家人，但他們不要我，大人的世界太複雜，我經常問自己，做錯了甚麼，會被家人遺棄，從小我的人生只有苦味，沒有一絲的甜味，但我不氣餒，我就是自己的家，要為自己打造一個溫暖的家。」

更多中時新聞網報導

菸捐16年未變 民團促依CPI調整

林業雇主聘移工 勞保不能忘

陳昇升格爺爺1年 開唱空檔幫愛孫慶生