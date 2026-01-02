男星出生40天遭遺棄！母過世、父入獄 坎坷身世曝光

創作歌手歐陽樂坎坷身世曝光。（圖／比佛利影音多媒體提供）





創作歌手歐陽樂邀台語歌后甲子慧推出首支單曲《心愛的你甘知》，出生40天即被家人棄養，在育幼院長大的歐陽樂坦言過往的記憶都是苦澀的，很努力的用想像中的幸福藍圖創作甜味，用音樂致敬坎坷過往，新歌終於誕生，獻給在天國的養母。

創作歌手歐陽樂推自高雄銀櫃KTV大賽第三名脫穎而出，在選秀節目歌唱表現備受矚目，並選在馬年推出創作，圓夢出發，新歌詞曲一手包辦，還邀請台語歌后甲子慧對唱，新歌節奏輕快，朗朗上口，洋溢著滿滿幸福甜味。

新歌邀歌后合作，歐陽樂表示國中時就聽甲子慧的歌，很喜歡她的歌聲。不過錄唱當天兩人都感冒，掛著病號演唱新歌，創作時又忘了男女對唱的音階需要調整，發現甲子慧唱得很吃力，現場立即修改調整音階。甲子慧則開心表示歐陽樂有著南部小孩的純樸，也很有愛心，還有對音樂的高度熱愛 ，這次能夠合唱也是個緣份。

歐陽樂過去因生母過世、父親入獄，出生40天即被送給養母照顧，直到要上小學時，因為沒有戶籍，不得已被迫再回到原生家庭，但阿嬤卻不願承認親孫，他又被送往育幼院，直到12歲再度被養母領養。

歐陽樂僅過短短一年多的幸福生活，直到養母的離世，他再度重回原生家庭，卻被父親趕出家，15歲被迫自力更生當起洗頭小弟，對於這樣錯綜複雜的家庭關係，歐陽樂坦言兒童時期曾天真的想到警局報案，希望警察抓自己的父母。

歐陽樂當時心想，「為何不養育我，要被當人球般的踢來踢去，我不是孤兒，我有家人，但他們不要我，大人的世界太複雜，我經常問自己做錯了什麼，會被家人遺棄，從小我的人生只有苦味，沒有一絲的甜味」，但他不氣餒，「我就是自己的家，要為自己打造一個溫暖的家。」



