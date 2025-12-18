男星出道13年新身分曝光！認了「這個時間點剛好」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

從2012年以男子團體身分出道算起，孫沁岳踏入演藝圈已滿13年，歷經團體、戲劇、主持與YouTube創作等多元身分，他終於在12月19日推出首發個人創作單曲〈午夜貓咪電台〉， 談及現在才推出個人首支單曲是否會覺得太晚，孫沁岳感謝每個不同身分的自己，也坦言真的從未想過早或晚的問題，而是一路走來，慢慢知道自己適合什麼、不適合什麼，「現在這個時間點，剛好能把這首歌好好完成，我覺得算是一個緣分，非常開心，也非常珍惜。」

孫沁岳推出新歌〈午夜貓咪電台〉。（圖／百鴻揚娛樂提供）

近年來，孫沁岳的創作版圖橫跨戲劇、實境節目、主持與YouTube頻道經營，但音樂始終沒有離開他的生活。他形容，這次回到音樂並非突如其來，而是一直存在於日常之中，只是剛好在這個階段，生活出現了一點可以慢慢做音樂的空間，「就會想要試試看。」談到歌手與演員這兩種創作身分，他不敢說哪一個比較重要，只是順著當下的狀態走。

孫沁岳回歸歌手身分，推出新歌〈午夜貓咪電台〉。（圖／百鴻揚娛樂提供）

新歌〈午夜貓咪電台〉孫沁岳全程參與創作，歌曲背後來自孫沁岳長時間與貓咪相處的生活經驗。他形容貓咪就像自己的室友，是在長時間相處中自然形成的陪伴，「我很喜歡貓，沒什麼特別的理由，或許是因為我自己的個性也很像貓，跟牠們在一起我會覺得自在、放鬆。」日常中，陪貓咪玩逗貓棒、餵牠們吃零食、摸摸牠們的頭，看似微不足道的小瞬間，卻成為他生活中充滿色彩的回憶，也讓他確定想把這份陪伴寫成一首歌。

