男星化身蒼井優初戀好緊張 《東京計程車》愛侶被時代拆散無緣聚首

《東京計程車》蒼井優(左)與韓國男星李濬榮(右)上演浪漫初戀，令觀眾印象深刻。（天馬行空提供）

日本電影《東京計程車》由國寶級影后倍賞千惠子與國民偶像木村拓哉擔綱主演，演繹一段笑淚交織的人生悲喜劇。大滿貫影后蒼井優則飾演女主角的年輕時期，演上癮的她甚至提議，不妨把本片擴展成一個系列，拍攝主題可遍及大阪、北海道等，木村拓哉也欣然答應，「既然如此，那就出發吧！」

本片是山田洋次執導的第91部作品，倍賞千惠子在片中飾演一位年輕時飽受磨難的女性菫，年老又孓然一身的她，決定在前往養老院度過餘生的路上，最後回望記憶中每一個東京角落，因而與木村拓哉飾演的計程車司機，開啟了一段美好旅程。

這是蒼井優第六次與山田洋次合作，對於能飾演倍賞千惠子的年輕時期覺得很榮幸，簡直是夢想成真。首映會上，她特別向導演提議，「我們現在有《東京計程車》，但日本還有46個都道府縣，可以繼續拍《大阪計程車》《新潟計程車》《北海道計程車》，我想看到木村拓哉繼續在各地開計程車！」對此木村拓哉也欣然答應，：「既然如此，那就出發吧！」

蒼井優（左）在《東京計程車》飾演倍賞千惠子(右)的年輕時期，備感榮幸。（天馬行空提供）

蒼井優在片中演繹菫年輕美好的無果初戀、充滿隱忍與壓抑的婚姻生活，以及因命運捉弄而招致的艱苦磨難，傳遞昭和時代女性的溫柔與頑強。片中，她與《苦盡柑來遇見你》的韓星李濬榮上演浪漫初戀，兩人快樂在舞池跳舞、擁吻，最終因大時代因素而分隔兩地，無緣再見，令人不勝唏噓。

首次挑戰演出日本電影的李濬榮說：「多虧山田洋次導演對情感的細膩掌握，我很自然就投入角色。」山田洋次則爆料，李濬榮得知與女神蒼井優有親密吻戲時，一度很緊張，但真正開拍時，立刻專業地完全投入演出。

故事描述計程車司機宇佐美浩二（木村拓哉 飾）搭載85歲的乘客高野女士（倍賞千惠子 飾），預計從東京柴又出發，前往神奈川葉山的一處療養院。旅途中，兩人逐漸對彼此敞開心扉，高野提出請求，想趁此機會「好好看看東京的最後風景」，宇佐美便順了她的心意。短短一天，這場計程車司機與乘客的偶然邂逅逐步改變他們的心境、轉動他們的人生。《東京計程車》將於本月24日在台上映。更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。

