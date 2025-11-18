男星半夜開趴、菸味惱人遭列「黑名單」 豪宅社區量身打造反制條款

王傳一因常開趴到半夜，被豪宅鄰居控是社區黑名單。（資料照）

歌手楊宗緯返台選上社區主委，但是還未上任就負評不斷，整個社居為了他敢情分裂，讓他被批是惡鄰居。藝人樹大招風，私下生活往往得更加敦親睦鄰，不然一不小心，就可能鬧上版面。

演員王傳一入住新竹竹北豪宅後遭住戶控為「社區黑名單」，指他常開趴到半夜，聲音吵到都受不了，且菸味惱人，甚至亂丟酒瓶、菸蒂，導致社區訂下反制的「王傳一條款」，試圖使他別那麼擾人。

歌手羅志祥被住戶檢舉在內湖豪宅頂樓違建加蓋游泳池，經台北市建管處查證後，認定屬於違建，要求拆除，建管處人員前往勘查時，羅志祥已配合自行拆除，僅剩部分墩座。

王子和弟弟邱宇辰免費借住昆凌豪宅，卻因深夜聚會讓鄰居不堪其擾。（翻攝自王子IG）

最近炎上的藝人王子與弟弟邱宇辰（毛弟）免費借住昆凌的5千萬內湖豪宅，卻遭住戶投訴「惡鄰居」，入住後樓上經常傳出腳步聲與深夜聚會喧鬧，甚至驚動保全前來處理。最後還是王子的母親出面道歉。

