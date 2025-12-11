男星受困老公寓電梯！卡兩樓層之間苦喊想尿尿 消防隊緊急救援

記者鄭尹翔／台北報導

傻子與白痴主唱蔡維澤受困電梯。（圖／翻攝自wei_jun0922 IG）

成軍十年的人氣樂團「傻子與白痴」最近發生一段驚險又搞笑的小插曲。主唱蔡維澤日前前往團員家時，意外受困電梯，電梯卡在兩層樓之間遲遲無法打開，讓他一度無助大叫，甚至緊張到直喊「我好想尿尿」。

團員徐維均在社群平台分享事發過程，透露當時大家突然聽見大樓裡傳來大喊聲，以為發生什麼事，結果走出去一看才發現是蔡維澤被困在電梯裡。由於電梯卡住無法強行開啟，只能緊急通知消防隊到場處理。

徐維均幽默記錄：「半夜聽到大樓裡有人在大叫，發現是室友卡在電梯裡，有趣。」讓不少粉絲哭笑不得，所幸最後在消防人員協助下，蔡維澤順利脫困，沒有受傷。團員們也在事後安慰他，讓這場驚魂記變成團員間的又一段趣味回憶。

