男星古程丰「二尖瓣脫垂」免當兵 曝堅持服役原因：不想留遺憾

演員古程丰近年創辦「小超人綜合體能俱樂部」，並邀請演員好友潘胤傑共同授課，致力於培養年輕的體操小選手，兩人也宣布合作推出新單曲〈並肩飛翔〉。古程丰也藉近期新聞事件勉勵年輕選手，分享自己當兵時曾被診斷二、三尖瓣脫垂、甚至符合免役，但仍選擇服役，「因為不想留下遺憾，也相信勇敢面對，才能看到更好的自己。」

演員古程丰為了完成這首夢想作品，他自掏七位數重金打造。（圖／ 小超人綜合體能俱樂部提供）

古程丰出道超過十年，除了在《機智校園生活》、《美麗人生》等多部戲劇中展現精湛演技外，在副業經營上也有亮眼成績。他與兩人潘胤傑宣布合作推出單曲〈並肩飛翔〉。古程丰透露，新歌靈感來自於一次體操訓練中成功學會空翻的經歷，形容那一刻彷彿打開了一道門，激動與成就感瞬間湧上心頭。他回家後立刻哼唱旋律並寫下第一段歌詞，「那晚像被點燃一樣，一定要把這力量記錄下來。」為了完成這首夢想作品，他自掏七位數重金打造，從製作費到 MV、後製及宣傳細節都全程參與。他坦言過程雖然辛苦，但每一步都讓歌曲更加完整，「也很感謝團隊與合作品牌的支持，讓作品更有溫度。」這首歌寫給所有「跌倒又站起的人」，希望用音樂陪伴每段不放棄的旅程。

演員古程丰（左）邀請演員好友潘胤傑（右）合作推出新單曲〈並肩飛翔〉。（圖／ 小超人綜合體能俱樂部提供）

古程丰也藉近期新聞事件勉勵年輕選手，分享自己當兵時曾被診斷二、三尖瓣脫垂，甚至符合免役條件，但仍選擇服役，「因為不想留下遺憾，也相信勇敢面對，才能看到更好的自己。」而潘胤傑則以堅毅的儀隊退伍經歷，展現同樣的責任感，兩人都強調勇於承擔是成長的重要力量。

古程丰（右）當兵時曾被診斷二、三尖瓣脫垂，甚至符合免役條件，但他仍選擇服役。（圖／ 小超人綜合體能俱樂部提供）

〈並肩飛翔〉由古程丰親自創作詞曲，對他來說，這是出道十年的重要禮物，不僅送給自己，也獻給兄弟潘胤傑。他表示：「我擅長 RAP，小潘的音準和穿透力強，我們的聲音組合很自然。」他更期待未來這首歌能成為大家一起唱的大合唱歌曲。展望2026年，古程丰透露將推出第二首個人單曲，並持續展店、拍戲及創作，「未來會更忙，但我準備好了，會努力把每件喜歡的事做到最好。」

