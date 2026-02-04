男星合作新生代女神淪陷成「忠犬」 私下關係曝光：16年青梅竹馬

〔記者蕭方綺／台北報導〕《以家人之名》的暖心小哥張新成攜手「新生代女神」王玉雯所主演的《捨不得星星》，該劇兩人從高中時就相識並且結拜成兄弟，就連彼此的母親都是好朋友，這樣「友達以上戀人未滿」的青梅竹馬，在出社會遇上困難和挫折時，互相幫助，在這過程逐漸發現對彼此的感情超越了「兄弟情」，是一段歷經13年的友情，最終走向愛情的故事。除了劇中曖昧的互動，男女主角現實生活中更是相識16年才首度合作，戲裡戲外都是青梅竹馬的他們，不僅默契十足，相處的氛圍也非常好，因此收穫不少CP粉。

張新成在《捨不得星星》飾演美食推薦平台「壹休好吃」的創辦人兼總裁「蔣時延」，而他會創立這個平台是為了讓他的青梅竹馬「唐漾」即使身在外地，也能透過這個美食平台看到家鄉的美食，而張新成在劇裡對王玉雯的暖心之舉可不只這一件，像是開車接送她上班途中，留意到對方正在化妝，就立刻減速，還有訂外送幫王玉雯與新同事打好關係等，從生活中去觀察她的需求、還有協助她解決工作上的難題，更幫她出手解決上司的騷擾，這些浪漫又貼心的暖男舉動，被網友稱之為「忠犬小狼狗」。

張新成、王玉雯雖然彼此私下相當熟悉，但在拍攝《捨不得星星》初期，兩人也坦言還是需要時間來破冰，張新成更說道「因為我們還沒演過戲，我們倆演戲的時候，還是跟生活中挺像的，這部戲基本上我們就是本色出演」，王玉雯也補充道「我們在演的時候，夾雜很多劇本外的東西，因為有時候導演不會喊停，讓我們繼續即興發揮」。

劇中很多場面更是把當初拍攝時笑場的畫面剪進去，雖然張新成表示兩人在拍攝吻戲、煽情戲時，不會因為彼此是熟人而尷尬，但王玉雯卻不這麼想，更分享拍吻戲的幕後故事，「有一場電影院看電影的情節，他(張新成)睡著了我過去偷親他一下，我看劇本理解的是親嘴，因為兩人當時已經在一起了」，結果張新成卻以為那場戲只要拍親臉，「然後我親過去後，他就『啊？』，我也跟著『啊？』，兩個人都懵了」，張新成也解釋因為兩人好默契，基本上拍戲前都不會先討論跟走戲，這樣意外的插曲讓兩人事後都啼笑皆非。

張新成和王玉雯不僅彼此熟識，就連雙方的父母也都認識，王玉雯更透露過去媽媽就曾在她耳邊說過「你要是能跟新成演一對就好」，此次終於成真在《捨不得星星》合作飾演情侶，雙方父母得知後都相當高興，更跑來成都陪他們拍戲，張新成更自曝為此有點困擾「他們在(劇組)的時候老管我們收工後的生活」，王玉雯更表示「父母在的時候會嚴格控制我們的就寢時間，最終新成自掏腰包」，讓兩家父母一起去旅遊。《捨不得星星》週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

