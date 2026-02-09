男星吊鋼絲飛10次！坦言有點可怕 感謝劇組給足安全感

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

在愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》中，新生代高顏值演員顏廷儒與同門師妹顏瑀晴分別以不同面向的角色，為電影增添青春氣息與亮點，顏廷儒過去曾演出《天橋上的魔術師》、《不如海邊吹吹風》等作品，這次在片中雖是配角，卻以多變造型與高度肢體挑戰，成為畫面中相當搶眼的存在。

《啵me之我的青春住了鬼》顏廷儒扮鬼嚇人，還挑戰吊鋼絲戲。（圖／風暴國際）

顏廷儒透露，在正式開拍第一場戲就要與邵雨薇對戲，雖然戲份不長，卻是他第一次見到「女神」本人，讓他直呼當下非常緊張，「以前都是在螢幕上看到她，真的站在旁邊對戲，還是會有一種見到偶像的感覺！」他不好意思的說：「當下因為太緊張，連很簡單的動作都要反覆調整演出。」幸好邵雨薇適時安撫，才漸入佳境。

其中一場穿著護士服的鬼屋戲，顏廷儒在片中原本是想要扮鬼嚇觀眾，沒想到卻出糗，從推車上飛出去，跌個四腳朝天，這是他首次挑戰吊鋼絲，坦言一開始會感到恐懼，被瞬間拉起時身體會受到慣性影響，前幾次相當不適應，「其實有點可怕，拍了將近10次！」後來慢慢抓到節奏才成功完成，他也感謝劇組給足夠的安全保護措施，「等習慣安全感之後，反而覺得滿好玩，是一次很難得的體驗！」

顏廷儒此次面臨大量肢體挑戰，除了吊鋼絲，還包含歌仔戲訓練、穿著厚重戲服登台演出，以及女僕裝、小護士服等反差造型。他為了歌仔戲橋段，事前上課練習水袖、步伐與身段長達一、兩個月，「回家看到鏡子都會忍不住甩一下水袖。」雖然知道歌仔戲並非能速成的表演形式，但仍希望盡力把學到的部分呈現在鏡頭前。他表示，自己私下雖然敢進戲院看鬼片，「但一定要很多人一起！」幸好看到劇本時就知道這部作品不走恐怖路線，反而比較偏向帶點喜感的愛情靈異片，讓他能放下對鬼片的心理壓力，專心投入角色本身，笑言這是部可以邊看邊笑的作品。





